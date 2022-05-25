«Может, у него голова заболела». Тренер Бивола жёстко ответил украинцу Гвоздику

Российский тренер Геннадий Машьянов, работающий с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом, отреагировал на слова украинского боксёра Александра Гвоздика, который сказал, что Сауль Альварес победил россиянина.
«Я всегда считал Александра разумным человеком и боксёром. Может, с ним что-то произошло? Голова заболела или что-то ещё. Нам на мнение Гвоздика ориентироваться? Канело в ринге и на пресс-конференции признал своё поражение. Через несколько дней с ним общался Эдди Хирн. Хирн сказал, что Канело удручён и морально убит. Он в раздумьях о реванше», — приводит слова Машьянова «Московский комсмолец».
Бой Альвареса и Бивола продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.
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