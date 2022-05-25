Фергюсон рассказал, что перед боем с Чендлером UFC отменил допинг-контроль

Американский боец UFC Тони Фергюсон сообщил, что его не проверяли на допинг перед боем с Майклом Чендлером.



«Обычно меня проверяют на допинг каждый раз, как только я появляюсь на арене. Но в этот раз не было тестов ни накануне боя, ни перед самим поединком. Кроме того, они хотели заставить меня подписать бенефициарное соглашение ещё до того, как мне забинтовали руки. Такое было впервые за всё время моих выступлений в UFC», — написал Фергюсон в своих социальных сетях.



Напомним, на турнире UFC 274 Фергюсон встречался с Майклом Чендлером и потерпел поражение нокаутом. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.