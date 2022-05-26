В родном городе Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь
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В городе Тускалуза, штат Алабама, открыли памятник в честь бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера.
«Впервые в жизни я не могу подобрать слов. Это богатство поколений. Это превосходство чернокожих. Это величие», — приводит слова Уайлдера TMZ.
Свой последний бой Уайлдер провёл с британцем Тайсоном Фьюри в ночь на 10 октября 2021 года. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри. Уже в третьем раунде Деондей Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом, сенсационно, дважды и сам Тайсон Фьюри. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу поединка, который закономерно завершился его победой.
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