В родном городе Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь

В городе Тускалуза, штат Алабама, открыли памятник в честь бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера.

«Впервые в жизни я не могу подобрать слов. Это богатство поколений. Это превосходство чернокожих. Это величие», — приводит слова Уайлдера TMZ.

Свой последний бой Уайлдер провёл с британцем Тайсоном Фьюри в ночь на 10 октября 2021 года. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри. Уже в третьем раунде Деондей Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом, сенсационно, дважды и сам Тайсон Фьюри. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу поединка, который закономерно завершился его победой.