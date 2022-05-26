Штырков: отношение ко мне как к бойцу? Только матерные слова
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал, по какой причине он отказался выходить на бой с Михаилом Мохнаткиным.
Отметим, что телеканал «РЕН ТВ», который приобрёл права на показ турнира, пытался урегулировать возникшую ситуацию и взять обязательства организаторов на себя, однако по обоюдному соглашению с бойцом решили перенести боксёрский дебют Уральского Халка на один из следующих турниров.
Напомним, бойцы должны были встретиться завтра, 27 мая, на турнире в Омске.
Последний бой Штырков провёл на турнире RCC 11, где встречался с Михаилом Колобеговым и одержал победу техническим нокаутом. Бой был завершён уже в первом раунде, после того как Штырков начал добивать соперника.
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