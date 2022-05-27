Дмитрий Бивол назвал желаемых соперников

Российский боксёр Дмитрий Бивол поделился планами о будущих поединках.

«Вероятно, Альварес не должен был соглашаться на этот бой, но всё-таки поединок состоялся. Конечно, я бы выразил ему такое же уважение и дал бы ему реванш, если его команда сделает такое предложение.

Моей целью всегда было стать абсолютным чемпионом в своём дивизионе. Если это представится возможным, я бы хотел сразиться с победителем боя Джо Смита и Артура Бетербиева. Это стало бы не только ещё одним испытанием для меня, но и доказательством того, что я лучший в своём дивизионе», — приводит слова Бивола The Sun.

Напомним, в последнем бою Бивол встречался с мексиканцем Саулем Альваресом. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: