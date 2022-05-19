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Артур Бетербиев — Джо Смит-мл., когда бой, оппозиция Бетербиева, претензия к Биволу

Бетербиев просто завидует Биволу. Артур редко дрался с крутыми бойцами
Денис Дорофеев
Артур Бетербиев
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Зря наш панчер предъявил Диме за победу над «маленьким» Канело.

18 июня Артур Бетербиев вернётся в ринг для защиты титула чемпиона мира против Джо Смита-мл. Его бой точно не отменят по национальным причинам. Но, несмотря на наличие чемпионского пояса WBC, к его наследию есть вопросы. Однако у него нет претензий к себе, а есть к Дмитрию Биволу.

«Если бы я сейчас побил человека на две весовые категории ниже, мне было бы, мягко говоря, неприятно. Это как в детстве старшие проверяют, смелый ты или нет. Я так это воспринимаю. Но в любом случае Бивол — молодец. Он сделал свою работу на отлично, выиграл. Мы не знаем историю Канело и почему у него не получилось, но Бивол в любом случае проделал хорошую работу, молодец», — сказал Бетербиев в одном из недавних интервью.

Интересно, если бы Артуру предложили бой с Канело, согласился бы он бить человека, который на несколько весовых категорий ниже? И было бы ему приятно побеждать одного из сильнейших бойцов современности? Мне кажется, когда маячат несколько миллионов долларов, про этическую составляющую можно легко забыть.

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Канело по собственной воле полез в полутяжёлый дивизион и сравнялся с Биволом по количеству набранных килограммов. К тому же Альварес сам выбрал оппонента, воспользовавшись приоритетным правом так называемой стороны «А». Отказываться от денежного боя с самым раскрученным бойцом современности — это глупость. Поэтому Дмитрий принял этот вызов и вписал своё имя в историю. Да, у него мало серьёзных имён в списке соперников, но Альварес снял этот вопрос.

А что по Бетербиеву? Кого он побил из серьёзных бойцов? Если судить по такому критерию, то подойдёт только Александр Гвоздик. Он природный полутяж, отправивший Адониса Стивенсона в больницу. Но тут можно добавить оговорку, что Александр вышел на бой с Артуром в ужасной физической форме. К четвёртому раунду он уже еле дышал. Это проблема не Бетербиева, а тренера украинского бойца Тедди Атласа. Поэтому давайте будем честны: Артур побил не праймового Гвоздика.

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Кто ещё есть в списке поверженных? Маркус Браун, Габриэль Кампильо, Габриэль Джонсон и прочие бойцы — это посредственности. Их имена ничего не говорят простому обывателю. Кампильо можно ещё хоть как-то притянуть за уши, потому что он был чемпионом мира в конце нулевых. Но в прошлом десятилетии он проиграл все ключевые схватки, даже упомянутому выше Маркусу Брауну.

Бетербиев набил 100-процентный показатель побед нокаутом во многом благодаря слабой оппозиции. И если он хочет оставить после себя какое-то наследие, нужно искать соперников, в том числе за пределами дивизиона. Иначе можно прослыть мешкобойцом, коим долгое время называли Геннадия Головкина. Артуру пора повышать уровень сложности и переходить с «новичка» на «мировой класс». Иначе к нему скоро подоспеют такие же вопросы.

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