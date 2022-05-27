Хрюнов: есть мнение, что Штырков снялся с боя, потому что сомневался в своих силах

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов прокомментировал слова Ивана Штыркова, который заявил, что больше не хочет сотрудничать с Владимиром.
«Иван сказал, что не хочет со мной общаться и делать дела? Со мной лично? У нас не было с ним никаких дел, и пусть, пожалуйста, на личное не переходит. Я к нему отношусь с большим уважением. А дела – посмотрим. У меня своя оценка этой ситуации. Посмотрите на комментарии Шлеменко, Исмаилова, Вагаба Вагабова, Дениса Лебедева. И с обратной стороны есть мнение, что он снялся с боя, потому что сомневался в своих силах. Я просто это не комментирую. Уважаю его как бойца и как человека, думаю, что ещё мы много раз встретимся», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Штырков и Мохнаткин — об организации Хрюнова:
- 27 мая 2022
-
14:49
-
14:41
-
14:07
-
14:03
-
13:38
-
12:41
-
11:38
-
11:06
-
10:18
-
10:05
-
09:16
-
00:53
- 26 мая 2022
-
22:50
-
21:36
-
20:53
-
19:31
-
19:12
-
18:51
-
17:56
-
16:47
-
16:40
-
16:11
-
15:31
-
14:22
-
13:03
-
12:35
-
11:05
-
10:16
-
09:20
-
08:55
-
08:42
-
08:07
-
00:13
- 25 мая 2022
-
23:52
-
22:44