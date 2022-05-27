Хрюнов: есть мнение, что Штырков снялся с боя, потому что сомневался в своих силах

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов прокомментировал слова Ивана Штыркова, который заявил, что больше не хочет сотрудничать с Владимиром.



«Иван сказал, что не хочет со мной общаться и делать дела? Со мной лично? У нас не было с ним никаких дел, и пусть, пожалуйста, на личное не переходит. Я к нему отношусь с большим уважением. А дела – посмотрим. У меня своя оценка этой ситуации. Посмотрите на комментарии Шлеменко, Исмаилова, Вагаба Вагабова, Дениса Лебедева. И с обратной стороны есть мнение, что он снялся с боя, потому что сомневался в своих силах. Я просто это не комментирую. Уважаю его как бойца и как человека, думаю, что ещё мы много раз встретимся», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Штырков и Мохнаткин — об организации Хрюнова: