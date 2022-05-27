Хрюнов сказал, сколько предлагал доплатить Штыркову, чтобы не сорвался бой с Мохнаткиным
Поделиться
Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов рассказал, какую сумму предложил Ивану Штыркову в качестве доплаты, чтобы поединок с Михаилом Мохнаткиным состоялся.
«Это не я. Здесь был локальный промоутер, Виктор Панюков. Договорённость была с ним. Я промоутер всего шоу. Я как только узнал, встретился с ним. В моих руках был ровно гонорар Ивана Штыркова, даже предложил доплатить ещё миллион сверху. А он принял решение – принципиальный человек. Отношусь с уважением к Ивану Штыркову», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Ранее Хрюнов прокомментировал слова российского бойца ММА Ивана Штыркова, который заявил, что больше не хочет с ним сотрудничать.
Штырков и Мохнаткин — об организации Хрюнова:
Комментарии
- 27 мая 2022
-
14:49
-
14:41
-
14:07
-
14:03
-
13:38
-
12:41
-
11:38
-
11:06
-
10:18
-
10:05
-
09:16
-
00:53
- 26 мая 2022
-
22:50
-
21:36
-
20:53
-
19:31
-
19:12
-
18:51
-
17:56
-
16:47
-
16:40
-
16:11
-
15:31
-
14:22
-
13:03
-
12:35
-
11:05
-
10:16
-
09:20
-
08:55
-
08:42
-
08:07
-
00:13
- 25 мая 2022
-
23:52
-
22:44
Партнерский контент