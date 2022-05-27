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Хрюнов сказал, сколько предлагал доплатить Штыркову, чтобы не сорвался бой с Мохнаткиным

Хрюнов сказал, сколько предлагал доплатить Штыркову, чтобы не сорвался бой с Мохнаткиным
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Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов рассказал, какую сумму предложил Ивану Штыркову в качестве доплаты, чтобы поединок с Михаилом Мохнаткиным состоялся.

«Это не я. Здесь был локальный промоутер, Виктор Панюков. Договорённость была с ним. Я промоутер всего шоу. Я как только узнал, встретился с ним. В моих руках был ровно гонорар Ивана Штыркова, даже предложил доплатить ещё миллион сверху. А он принял решение – принципиальный человек. Отношусь с уважением к Ивану Штыркову», – сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Ранее Хрюнов прокомментировал слова российского бойца ММА Ивана Штыркова, который заявил, что больше не хочет с ним сотрудничать.

Штырков и Мохнаткин — об организации Хрюнова:

«Возьму деньги — мужчиной себя чувствовать не буду». Штырков — о скандале с Хрюновым «Возьму деньги — мужчиной себя чувствовать не буду». Штырков — о скандале с Хрюновым
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