Стал известен следующий соперник Пэдди Пимблетта в UFC

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт проведёт свой следующий поединок 23 июля, сообщает MMAFighting. Соперником британца станет американский боец Джордан Ливитт.



В последнем поединке Пимблетт встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Пимблетт получил за бой $ 24 тыс. Этот бой стал для него вторым в промоушене. Всего на счету Пимблетта 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и трижды потерпел поражение.



Ливитт в последний раз выходил в октагон в апреле 2022 года, одержав победу над Треем Огденом раздельным решением судей. На его счету 10 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение.

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