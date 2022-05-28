Папин: Ковалёву уже пора заканчивать карьеру

Первый номер рейтинга WBC в первом тяжёлом весе, россиянин Алексей Папин высказался о своём соотечественнике, Сергее Ковалёве, после его поединка с представителем Болгарии Тервелом Пулевым.
«Мне кажется, что Сергею уже пора заканчивать карьеру, наверно. Этот вес не его. Ну хотя, может быть, он к нему привыкнет. Наша с ним встреча? Серёжа находится далеко за границей, и у него совершенно другая история. Он проводит поединки на международном уровне, и никто ему не препятствует. Это нам сейчас сложно, находясь в России, куда-то уехать. У него есть имя, его всё равно будут тянуть.
Увидев этот бой, когда он был не в лучшей форме, его сейчас начнут тянуть как оппонента. Скажут: «Чего-то Серёга подсдал. Сейчас мы его возьмём оппонентом, на его имени выедем». Это вполне возможно, посмотрим. Я надеюсь, что он привыкнет к этому весу, а когда привыкнет, будет получше», — сказал Папин в интервью на канале BoxingTV в YouTube.
Бой Ковалёва и Пулева прошёл в ночь на 15 мая. Поединок продлился 10 раундов, по итогам которых Сергей праздновал победу единогласным решением судей.
7 проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину:
- 28 мая 2022
-
12:11
-
11:23
-
10:15
-
09:17
-
00:57
- 27 мая 2022
-
23:49
-
22:24
-
21:42
-
20:46
-
19:56
-
19:00
-
18:45
-
17:45
-
16:44
-
16:00
-
15:39
-
14:49
-
14:41
-
14:07
-
14:03
-
13:38
-
12:41
-
11:38
-
11:06
-
10:18
-
10:05
-
09:16
-
00:53
- 26 мая 2022
-
22:50
-
21:36
-
20:53
-
19:31
-
19:12
-
18:51
-
17:56