Папин: Ковалёву уже пора заканчивать карьеру

Первый номер рейтинга WBC в первом тяжёлом весе, россиянин Алексей Папин высказался о своём соотечественнике, Сергее Ковалёве, после его поединка с представителем Болгарии Тервелом Пулевым.

«Мне кажется, что Сергею уже пора заканчивать карьеру, наверно. Этот вес не его. Ну хотя, может быть, он к нему привыкнет. Наша с ним встреча? Серёжа находится далеко за границей, и у него совершенно другая история. Он проводит поединки на международном уровне, и никто ему не препятствует. Это нам сейчас сложно, находясь в России, куда-то уехать. У него есть имя, его всё равно будут тянуть.

Увидев этот бой, когда он был не в лучшей форме, его сейчас начнут тянуть как оппонента. Скажут: «Чего-то Серёга подсдал. Сейчас мы его возьмём оппонентом, на его имени выедем». Это вполне возможно, посмотрим. Я надеюсь, что он привыкнет к этому весу, а когда привыкнет, будет получше», — сказал Папин в интервью на канале BoxingTV в YouTube.

Бой Ковалёва и Пулева прошёл в ночь на 15 мая. Поединок продлился 10 раундов, по итогам которых Сергей праздновал победу единогласным решением судей.

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