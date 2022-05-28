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«Мне нужна эта футболка». Хабиб опубликовал фото с тренировки

«Мне нужна эта футболка». Хабиб опубликовал фото с тренировки
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с тренировки.

«Мне нужна эта футболка», — подписал фото Хабиб.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с представителем США Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.

Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова:

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