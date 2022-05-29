Джо Джойс не верит, что Джошуа сможет одолеть Усика в реванше

Британский боксёр Джо Джойс поделился ожиданиями от поединка чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика и Энтони Джошуа.



«Стили делают бои, а мой стиль оказался на момент нашего боя лучше против Усика, чем против Джошуа. Да, я не победил, но доносил удары. Если бы это был профессиональный 12-раундовый бой и я таким образом бил бы его все 12 раундов, то он бы не продержался. Джошуа нужно делать то же самое. Но у него другие атрибуты. У него более быстрые, более тяжёлые удары. Но есть беспокойство насчёт того, хватит ли его бензобака на 12 раундов в таком ритме.



Его подбородок тоже под большим вопросом. Да, конечно, Джошуа не торопится упасть в нокаут от Усика, потому что это будет вдвойне постыдно, если его нокаутирует более лёгкий боец. На нём огромное давление. Не знаю, как он с этим справится. Думаю, он уже потерял голову», — приводит слова Джо Джойса BoxingNews24.