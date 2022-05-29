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Джо Джойс не верит, что Джошуа сможет одолеть Усика в реванше

Джо Джойс не верит, что Джошуа сможет одолеть Усика в реванше
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Британский боксёр Джо Джойс поделился ожиданиями от поединка чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика и Энтони Джошуа.

«Стили делают бои, а мой стиль оказался на момент нашего боя лучше против Усика, чем против Джошуа. Да, я не победил, но доносил удары. Если бы это был профессиональный 12-раундовый бой и я таким образом бил бы его все 12 раундов, то он бы не продержался. Джошуа нужно делать то же самое. Но у него другие атрибуты. У него более быстрые, более тяжёлые удары. Но есть беспокойство насчёт того, хватит ли его бензобака на 12 раундов в таком ритме.

Его подбородок тоже под большим вопросом. Да, конечно, Джошуа не торопится упасть в нокаут от Усика, потому что это будет вдвойне постыдно, если его нокаутирует более лёгкий боец. На нём огромное давление. Не знаю, как он с этим справится. Думаю, он уже потерял голову», — приводит слова Джо Джойса BoxingNews24.

Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева Джошуа не знает, что такое тактика. Это худший чемпион мира со времён Валуева
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