Джош Томпсон считает, что Волкановски победит Махачева, если решит перейти в лёгкий вес

Бывший боец UFC Джош Томпсон считает, что действующий обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски мог бы победить россиянина Ислама Махачева, поднявшись в лёгкий вес.
«Может ли Волкановски победить Махачева? Думаю, что может. У него есть шанс. Хотелось бы, чтобы Алекс поднялся в лёгкий вес. Думаю, этим решением он бы бросил большой вызов самому себе», — приводит слова Джоша Томпсона BJPenn.
Махачев провёл последний бой с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.
В последнее время участились разговоры о том, что Махачев проведёт бой за титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.
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