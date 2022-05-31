Сен-Пьер дал совет Макгрегору, который планирует вернуться в октагон

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер поделился мнением о планах ирландца Конора Макгрегора вернуться в октагон. В настоящее время боец восстанавливается после перелома ноги, который он получил в бою с американцем Дастином Порье.



«Может ли Макгрегор вернуться на прежний уровень? Я думаю, что это возможно. Но, конечно, это тяжело. Сложно, когда твой желудок полон, когда ты насытился в ресторане. Я думаю, что ему нужно выйти из зоны комфорта, провести тренировочный лагерь и вернуться на прежнюю дорогу.



Он выглядит сейчас очень крупным, явно набрал большой вес. Это будет интересно. Сейчас там самый сильный Камару Усман. Но это не значит, что он никогда не проиграет», — цитирует Сен-Пьера SportBible.

Роскошная яхта Конора. Что нужно знать об обновке Макгрегора: