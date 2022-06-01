Полный кард турнира UFC Fight Night 207 с главным боем Волков — Розенстрайк

В ночь с 4 на 5 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 207. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама. В соглавном бою сразятся россиянин Мовсар Евлоев и американец Дэн Иге.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.

Основной кард:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк

Дэн Иге — Мовсар Евлоев

Майкл Тризано — Лукас Алмейда

Карин Силва — Полиана Ботельо

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров

Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич



Предварительный кард:

Джо Солекки — Алекс да Силва

Дэймон Джексон — Дэн Аргуэта

Оде Осборн — Заррух Адашев

Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени

Джонни Муньоз — Тони Грейвэли

Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов

Ринат Фахретдинов — Андреас Михаилидис

Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта: