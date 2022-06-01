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Полный кард турнира UFC Fight Night 207 с главным боем Волков — Розенстрайк

Полный кард турнира UFC Fight Night 207 с главным боем Волков — Розенстрайк
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В ночь с 4 на 5 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 207. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама. В соглавном бою сразятся россиянин Мовсар Евлоев и американец Дэн Иге.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.

Основной кард:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
Дэн Иге — Мовсар Евлоев
Майкл Тризано — Лукас Алмейда
Карин Силва — Полиана Ботельо
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров
Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич

Предварительный кард:

Джо Солекки — Алекс да Силва
Дэймон Джексон — Дэн Аргуэта
Оде Осборн — Заррух Адашев
Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени
Джонни Муньоз — Тони Грейвэли
Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов
Ринат Фахретдинов — Андреас Михаилидис
Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич.

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:

UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк. Бой, который Александру проигрывать нельзя. LIVE! UFC Вегас 56: Волков — Розенстрайк. Бой, который Александру проигрывать нельзя. LIVE!
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