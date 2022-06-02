«У него ещё не было топовых соперников». Шлеменко — о том, станет ли Евлоев чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о том, сможет ли Мовсар Евлоев стать чемпионом UFC. 4 июня Евлоев проведёт бой с Дэном Иге на турнире UFC Fight Night 207.



«Вижу ли Евлоева чемпионом? Всё будет зависеть от того, насколько хорошо он будет тренироваться. На самом деле, у него же не было ещё топовых соперников. Насколько конкурентным будет бой с Дэном Иге? Мовсар может любому сопернику составить конкуренцию, будет интересно посмотреть», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.