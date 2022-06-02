Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У него ещё не было топовых соперников». Шлеменко — о том, станет ли Евлоев чемпионом UFC

«У него ещё не было топовых соперников». Шлеменко — о том, станет ли Евлоев чемпионом UFC
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о том, сможет ли Мовсар Евлоев стать чемпионом UFC. 4 июня Евлоев проведёт бой с Дэном Иге на турнире UFC Fight Night 207.

«Вижу ли Евлоева чемпионом? Всё будет зависеть от того, насколько хорошо он будет тренироваться. На самом деле, у него же не было ещё топовых соперников. Насколько конкурентным будет бой с Дэном Иге? Мовсар может любому сопернику составить конкуренцию, будет интересно посмотреть», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Напомним, за карьеру ММА Евлоев провёл 15 боёв, не уступив ни в одном. В UFC он идёт на серии из пяти побед кряду, последняя из которых состоялась на турнире UFC 263 в июне 2021 года в поединке с Хакимом Даводу.

«Да пусть подержит». Евлоев позволил Диасу потрогать пояс, а потом вырубил бразильца «Да пусть подержит». Евлоев позволил Диасу потрогать пояс, а потом вырубил бразильца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022