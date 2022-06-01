Представитель Тима Цзю назвал желаемое время боя с Чарло и место его проведения

Джордж Роуз, промоутер австралийского боксёра с русскими корнями Тима Цзю, рассказал, что в команде будут настаивать на том, чтобы бой Тима с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе, американцем Джермеллом Чарло был в Австралии.



«Очевидно, Чарло является абсолютным чемпионом, и все карты на его стороне. В данный момент мы выступаем за то, чтобы место проведения поединка было в Австралии. Но естественно, что та сторона захочет выбрать США. Если это будет в США, то мы будем настаивать на Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе. Что касается вероятного времени его проведения, то я назову октябрь или ноябрь», — приводит слова Роуза Fox Sports Australia.

Ранее стало известно, что Всемирная боксёрская организация (WBO) обязала Чарло провести защиту титула, сразившись с Тимом Цзю.

Тим Цзю поделился видео, на котором поймал 4 подброшенные монеты: