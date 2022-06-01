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Хирн: Бивол будет явным фаворитом в бою с Бетербиевым

Хирн: Бивол будет явным фаворитом в бою с Бетербиевым
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Известный промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от возможного поединка россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Оба боксёра являются непобеждёнными. Ожидается, что Бивол проведёт реванш с мексиканцем Саулем Альваресом, а Бетербиев встретится с Джо Смитом-младшим.

«Если честно, после боя с Альваресом я бы сказал, что Бивол будет явным фаворитом в поединке с Бетербиевым. Это будет великолепный бой. Посмотрим, как Бетербиев справится с Джо Смитом. Но Бивол проявил себя невероятно в поединке с Альваресом.

Конечно, я был сильно расстроен из-за Сауля. Но в то же время я был так же рад и за Дмитрия. Он приятный молодой человек, заслуживающий таких успехов», — цитирует Хирна BoxingScene.

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