Исмаилов прокомментировал отмену боя между Минеевым и Никулиным

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал отмену матча по боксу между Владимиром Минеевым и Тимуром Никулиным.



«Значит, Минеев снова не заработает – у него положение сейчас тяжёлое. Долгий простой для чемпиона. Ожидание громкого события, где тебе много заплатят, иногда играет против нас. Опять же, спрос должен быть. Если на тебя нет спроса, значит, ты просишь много.



Мне кажется, ему всё же надо двигаться, время идёт – он простаивает не потому, что у него травма. Ему нужно включаться. Бой с Никулиным был как разогрев, как спарринг – можно было выйти, поработать. К сожалению, это противостояние не состоится, а это в любом случае заработок. Скорее всего, он уже потратил эти деньги в своей голове», — приводит слова Исмаилова FightTime.