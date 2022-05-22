«Дать пару раз и забрать 15 млн». Бой Минеева и Никулина станет очередным нелепым шоу?

Любой поклонник ММА отлично знает имя Владимира Минеева. 32-летний боец — главный российский средневес из тех, что выступают в отечественных промоушенах. Его дилогия с Магомедом Исмаиловым стала настоящим украшением смешанных единоборств: скандалы, драки вне октагона и максимально драматичные бои. Но теперь Владимир решил резко «снизить градус».

Новость о том, что Минеев проведёт поединок по правилам бокса, удивила многих. Не по причине смены вида спорта: сейчас бойцы ММА очень любят надевать боксёрские перчатки. Куда больше поразило имя соперника Минеева — Тимура Никулина. Этот парень обладает неплохим весом в мире поп-спорта и даже свёл вничью боксёрский поединок с Дмитрием Бикрёвым. Но сравнивать его успехи с достижениями Минеева невозможно.

Естественно, по поводу данного боя сразу высказался главный противник в карьере Минеева — Магомед Исмаилов: «Владимир спускается на 35 строчек ниже, чтобы побоксировать с новичком. Однако это новичок, который «накидал» чемпиону Fight Nights Бикрёву. Тут ситуация такая: если Никулин и с Минеевым закусится, как с Бикрёвым, то для Вовы это большой риск – большой-большой».

Минеев не скрывает, что согласился на бой только ради денег. Ему предложили 15 миллионов рублей — получить такой гонорар за другой поединок было бы невозможно. Хотя Исмаилов прав — победа ничего не даст Владимиру, а вот поражение станет ударом по репутации. С другой стороны, Минеев попросту обязан выигрывать — по уровню мастерства он находится буквально на другой планете, находясь в расцвете сил.

«У меня уже есть свой определённый уровень гонораров, поэтому какая мне разница, какого класса соперник. Почему дерусь с Никулиным? Я же с ним не по ММА дерусь, не за титул. У меня есть адекватные ответы на эти вопросы: выйти, дать пару раз человеку и забрать 15 млн», — рассказывал Владимир «Матч ТВ».

Изначально поединок должен был состояться 12 июня. Но Владимир объявил о переносе даты на 8 июля: «Недотягивает Тимур даже до студента — перепуганный абитуриент, скрывающий страх за бравадой, проваливается уже на этапе сдачи документов. Бой переносится по не зависящим от меня, не подтверждённым документально причинам. Поддержите парня, груз ответственности уже всё больше ломает его хрупкую психику с каждым днём, приближающимся к дате боя».

Хочется надеяться, что 8 июля мы не увидим нелепое шоу, которыми нас так часто «радуют» боксёрские бои с участием звёзд ММА. Главное, чтобы соблюдался спортивный принцип: будет грустно, если Минеев станет откровенно щадить своего оппонента. Пусть Владимир включится на максимум, как и Никулин. Да, тогда бой не пройдёт полную дистанцию, но это и неважно. Лишь бы за показанный бокс не было стыдно участникам и зрителям.