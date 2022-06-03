«Тогда он может вернуться». Арум назвал условия для возобновления карьеры Тайсона Фьюри

Известный промоутер Боб Арум ответил на вопрос относительно решения чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри завершить карьеру.



«Тайсон Фьюри ушёл на пенсию, и он будет там до тех пор, пока мы не придём к нему со следующим крупным событием — тогда он может вернуться», — приводит слова Арума Fightnews.

Напомним, в последнем бою Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне и завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Сразу после окончания боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

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