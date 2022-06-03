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«Тогда он может вернуться». Арум назвал условия для возобновления карьеры Тайсона Фьюри

«Тогда он может вернуться». Арум назвал условия для возобновления карьеры Тайсона Фьюри
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Известный промоутер Боб Арум ответил на вопрос относительно решения чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Тайсон Фьюри ушёл на пенсию, и он будет там до тех пор, пока мы не придём к нему со следующим крупным событием — тогда он может вернуться», — приводит слова Арума Fightnews.

Напомним, в последнем бою Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне и завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Сразу после окончания боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

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