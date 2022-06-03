Взвешивание UFC Вегас 56: Волков оказался легче Розенстрайка, Евлоев перевесил Иге

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 56. В главном поединке спортивного мероприятия встретятся известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк из Суринама.



В соглавном бою сразятся россиянин Мовсар Евлоев и американец Дэн Иге.



По итогам взвешивания Розенстрайк оказался тяжелее Волкова, а Евлоев перевесил Иге.



UFC Вегас 56.



Основной кард



Александр Волков (116,34 кг) — Жаирзиньо Розенстрайк (117,48 кг)

Дэн Иге (65,99 кг) — Мовсар Евлоев (66,22 кг)

Майкл Тризано (65,99 кг) — Лукас Алмейда (65,99 кг)

Карине Силва (56,69 кг) — Полиана Ботельо (56,92 кг)

Алонзо Менифилд (92,98 кг) — Аскар Можаров (92,75 кг)



Предварительный кард



Фелис Херриг (52,16 кг) — Каролина Ковалькевич (52,38 кг)

Джо Солекки (70,53 кг) — Алекс Да Сильва (70,53 кг)

Дэймон Джексон (65,99 кг) — Дэн Аргуэта (65,99 кг)

Оде Осборн (57,15 кг) — Заррух Адашев (56,92 кг)

Никлас Штольце (70,76 кг) — Бенуа Сент-Дени (70,53 кг)

Джонни Муньоз (61,23 кг) — Тони Грейвэли (61,46 кг)

Джеффри Молина (56,92 кг) — Жалгас Жумагулов (57,15 кг)

Ринат Фахретдинов (77,33 кг) — Андреас Михайлидис (77,33 кг)

Эрин Блэнчфилд (56,47 кг) — Джей-Джей Олдрич (56,69 кг).