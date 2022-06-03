UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк. Ждём очередной скандал на взвешивании! LIVE!

В субботу, 4 июня 2021 года, на арене UFC Apex в Лас- Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 56. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию вечера боёв, в главном событии которого седьмой номер рейтинга тяжёлого дивизиона россиянин Александр Волков проведёт поединок с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (№8 рейтинга).
В соглавном бою вечера непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев будет драться с американцем Дэном Иге, замыкающим топ-10 полулёгкого веса. Дебютирует в UFC ещё один россиянин — Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Андреас Михайлидис.
Предлагаем вашему вниманию не менее интригующее зрелище — церемонию взвешивания и битвы взглядов! Оставайтесь с нами, мы расскажем вам все подробности.
Каролина Ковалькевич и Фелис Херинг уложились в вес!
Таблица весовых категорий на UFC Fight Night 207
Предлагаем вашему вниманию все пары карда и тот вес, в который бойцы должны будут уложиться.
Главный кард:
- Александр Волков (№7 рейтинга, 120,2 кг) — Жаирзиньо Розенстрайк (№8 рейтинга, 120,2 кг) — тяжёлый вес;
- Дэн Иге (№10 рейтинга, 65,7 кг) — Мовсар Евлоев (№13 рейтинга, 65,7 кг) — полулёгкий вес;
- Майкл Тризано (65,7 кг) — Лукас Алмейда (65,7 кг) — полулёгкий вес;
- Карине Силва (56,7 кг) — Полиана Ботельо (56,7 кг) — женский наилегчайший вес;
- Алонзо Менфилд (93 кг) — Аскар Можаров (93 кг) — полутяжёлый вес;
- Фелис Херриг (52 кг) — Каролина Ковалькевич (52 кг) — женский минимальный вес.
Прелимы:
- Джо Солекки (70,3 кг) — Алекс Да Сильва (70,3 кг) — лёгкий вес;
- Дэймон Джексон (65,7 кг) — Дэн Аргуэта (65,7 кг) — полулёгкий вес;
- Оде Осборн (52 кг) — Заррух Адашев (52 кг) — наилегчайший вес;
- Никлас Штольце (70,3 кг) — Бенуа Сент-Дени (70,3 кг) — лёгкий вес;
- Джонни Муньоз (61,2 кг) — Тони Грейвэли (61,2 кг) — легчайший вес;
- Джеффри Молина (52 кг) — Жалгас Жумагулов (52 кг) — наилегчайший вес;
- Ринат Фахретдинов (77,1 кг) — Андреас Михаилидис (77,1 кг) — полусредний вес;
- Эрин Блэнчфилд (52 кг) — Джей-Джей Олдрич (52 кг) — женский наилегчайший вес.
UFC Fight Night 207: когда начнётся церемония взвешивания
Официальная (техническая церемония взвешивания стартует в 18:00 по Москве.
«Чемпионат» в подробностях расскажет о церемонии взвешивания. С ремарками. А также — дуэли взглядов.
Главное: Александр Волков и Жаирзиньо Розенстрайк могут весить не более 266 фунтов, что является максимальным допустимым весом для нетитульного поединка в супертяжелом весе. В переводе на килограммы, это — 120,656.
Полный кард турнира UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк
Главный кард:
- Александр Волков (№7 рейтинга, 34-10, 22 КО/ТКО, 3 SUB) — Жаирзиньо Розенстрайк (№8 рейтинга, 12-3, 11 KO/TKO) — тяжёлый вес;
- Дэн Иге (№10 рейтинга, 15-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Мовсар Евлоев (№13 рейтинга, 15-0, 3 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
- Майкл Тризано (9-2, 2 КО/ТКО, 2 SUB) — Лукас Алмейда (13-1, 8 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
- Карине Силва (14-4, 9 KO/TKO, 5 SUB) — Полиана Ботельо (8-4, 6 КО/ТКО) — женский наилегчайший вес;
- Алонзо Менфилд (11-3, 8 КО/ТКО, 2 SUB) — Аскар Можаров (21-8, 13 KO/TKO, 6 SUB) — полутяжёлый вес;
- Фелис Херриг (14-9, 1 КО/ТКО, 4 SUB) — Каролина Ковалькевич (12-7, 1 KO/TKO, 2 SUB) — женский минимальный вес.
Прелимы:
- Джо Солекки (11-3, 1 КО/ТКО, 7 SUB) — Алекс Да Сильва (21-3, 13 КО/ТКО, 7 SUB) — лёгкий вес;
- Дэймон Джексон (20-4-1, 1 NC, 3 КО/ТКО, 15 SUB) — Дэн Аргуэта (8-0, 2 КО/ТКО, 4 SUB) — полулёгкий вес;
- Оде Осборн (10-4, 1 NC, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Заррух Адашев (4-3, 2 KO/TKO) — наилегчайший вес;
- Никлас Штольце (12-5, 4 КО/ТКО, 5 SUB) — Бенуа Сэинт-Денис (8-1, 1 NC, 1 KO/TKO, 7 SUB) — лёгкий вес;
- Джонни Муньоз (11-1, 2 KO/TKO, 7 SUB) — Тони Грейвэли (22-7, 9 KO/TKO, 3 SUB) — легчайший вес;
- Джеффри Молина (10-2, 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Жалгас Жумагулов (14-6, 7 KO/TKO, 1 SUB) — наилегчайший вес;
- Ринат Фахр
- етдинов (18-1, 11 KO/TKO, 5 SUB) — Андреас Михаилидис (13-5, 7 KO/TKO, 4 SUB) — полусредний вес;
- Эрин Блэнчфилд (8-1, 2 КО/ТКО, 1 SUB) — ДжейДжей Олдрич (11-4, 2 KO/TKO) — женский наилегчайший вес.
В прелимах выступят сразу несколько русскоговорящих бойцов — Заррух Адашев разделит октагон с Оде Осборном, Жалгас Жумагулов постарается закрыть последнее поражение бою с Джеффри Молиной, а Ринат Фахретдинов дебютирует в UFC в поединке с Андреасом Михаилидисом.
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