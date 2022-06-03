UFC Fight Night 207: Волков — Розенстрайк. Ждём очередной скандал на взвешивании! LIVE!

Русскоязычный месяц в UFC стартовал. Переживаем за наших парней, не промазать мимо массы. Подробности — на «Чемпионате».

В субботу, 4 июня 2021 года, на арене UFC Apex в Лас- Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 56. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию вечера боёв, в главном событии которого седьмой номер рейтинга тяжёлого дивизиона россиянин Александр Волков проведёт поединок с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (№8 рейтинга).

В соглавном бою вечера непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев будет драться с американцем Дэном Иге, замыкающим топ-10 полулёгкого веса. Дебютирует в UFC ещё один россиянин — Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Андреас Михайлидис.

Предлагаем вашему вниманию не менее интригующее зрелище — церемонию взвешивания и битвы взглядов! Оставайтесь с нами, мы расскажем вам все подробности.