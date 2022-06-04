Фахретдинов: у меня нет хорошей техники, но я дерусь всем сердцем

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов прокомментировал победу в дебютном поединке в UFC. Соперником Фахретдинова был греческий спортсмен Андреас Михайлидис.



«Я вернулся. Я очень голоден! Погнали! Я не дрался полтора года, были проблемы с визой, я готов драться. У меня нет хорошей техники в стойке и борьбе, но я дерусь всем сердцем. Если есть кто-то в весе 77 кг, я готов. Я здесь не для куска металла, а для того, чтобы пацаны с регионов видели, что всё возможно», — сказал Фахретдинов после боя.



Бой продлился все три раунда и прошёл под диктовку россиянина. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Фахретдинову.



Эта победа стала для Рината 19-й в 20 поединках в смешанных единоборствах. Андреас Михайлидис потерпел шестое поражение в 19 поединках в карьере.