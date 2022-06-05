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«Ранняя остановка?» Фрэнсис Нганну отреагировал на победу нокаутом Волкова

«Ранняя остановка?» Фрэнсис Нганну отреагировал на победу нокаутом Волкова
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну в социальных сетях неоднозначно отреагировал на победу российского бойца Александра Волкова техническим нокаутом в первом раунде главного боя UFC Вегас 56 над Жаирзиньо Розенстрайком.

«Ранняя остановка?» — гласит публикация Нганну в «Твиттере».

Напомним, российский боец сумел оправиться от поражения от британца Тома Аспиналла сабмишеном на UFC Fight Night 204 в марте этого года, всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. Для Розенстрайка это поражение стало вторым кряду после неудачного поединка с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.

Напомним, в рейтинге тяжёлого веса UFC Александр Волков занимает седьмую позицию, а Розенстрайк – восьмую.

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