«Ранняя остановка?» Фрэнсис Нганну отреагировал на победу нокаутом Волкова

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну в социальных сетях неоднозначно отреагировал на победу российского бойца Александра Волкова техническим нокаутом в первом раунде главного боя UFC Вегас 56 над Жаирзиньо Розенстрайком.
«Ранняя остановка?» — гласит публикация Нганну в «Твиттере».
Напомним, российский боец сумел оправиться от поражения от британца Тома Аспиналла сабмишеном на UFC Fight Night 204 в марте этого года, всего на счету Волкова стало уже 35 побед в ММА при 10 поражениях. Для Розенстрайка это поражение стало вторым кряду после неудачного поединка с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.
Напомним, в рейтинге тяжёлого веса UFC Александр Волков занимает седьмую позицию, а Розенстрайк – восьмую.
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