Оскар де ла Хойя назвал самый захватывающий поединок в истории бокса

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя разместил новый пост в своих социальных сетях, высказав мнение, что поединок между двумя непобеждёнными американскими боксёрами, Дэвином Хэйни и Джервонтой Дэвисом, стал бы самым захватывающим в истории бокса.



«Всё, о чём я сейчас могу думать, так это лишь о том, что бой Хэйни и Дэвиса был самым захватывающим в истории бокса», — написал де ла Хойя.



Напомним, ранним утром 5 июня мск Хэйни проводил бой с австралийцем Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе и победил единогласным решением судей. Дэвис в конце мая праздновал победу в поединке с 26-летним соотечественником Роландо Ромеро, обладавшим временным титулом WBA в лёгком весе с августа 2020 по 2021 год.

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