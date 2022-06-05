Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оскар де ла Хойя назвал самый захватывающий поединок в истории бокса

Оскар де ла Хойя назвал самый захватывающий поединок в истории бокса
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя разместил новый пост в своих социальных сетях, высказав мнение, что поединок между двумя непобеждёнными американскими боксёрами, Дэвином Хэйни и Джервонтой Дэвисом, стал бы самым захватывающим в истории бокса.

«Всё, о чём я сейчас могу думать, так это лишь о том, что бой Хэйни и Дэвиса был самым захватывающим в истории бокса», — написал де ла Хойя.

Напомним, ранним утром 5 июня мск Хэйни проводил бой с австралийцем Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе и победил единогласным решением судей. Дэвис в конце мая праздновал победу в поединке с 26-летним соотечественником Роландо Ромеро, обладавшим временным титулом WBA в лёгком весе с августа 2020 по 2021 год.

Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса:

Джервонта Дэвис красиво ушёл от Флойда Мейвезера. Его соперник улетел прямиком на канаты Джервонта Дэвис красиво ушёл от Флойда Мейвезера. Его соперник улетел прямиком на канаты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022