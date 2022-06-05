Оскар де ла Хойя назвал самый захватывающий поединок в истории бокса

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя разместил новый пост в своих социальных сетях, высказав мнение, что поединок между двумя непобеждёнными американскими боксёрами, Дэвином Хэйни и Джервонтой Дэвисом, стал бы самым захватывающим в истории бокса.
«Всё, о чём я сейчас могу думать, так это лишь о том, что бой Хэйни и Дэвиса был самым захватывающим в истории бокса», — написал де ла Хойя.
Напомним, ранним утром 5 июня мск Хэйни проводил бой с австралийцем Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе и победил единогласным решением судей. Дэвис в конце мая праздновал победу в поединке с 26-летним соотечественником Роландо Ромеро, обладавшим временным титулом WBA в лёгком весе с августа 2020 по 2021 год.
Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса:
- 5 июня 2022
-
09:14
-
08:33
-
08:10
-
08:06
-
05:48
-
04:48
-
02:47
-
02:37
-
02:27
-
02:19
-
02:08
-
02:08
-
01:53
-
01:46
-
01:30
-
01:21
-
01:17
-
01:09
- 4 июня 2022
-
23:46
-
23:31
-
22:44
-
22:05
-
21:45
-
21:15
-
21:13
-
20:49
-
20:45
-
20:31
-
19:57
-
18:55
-
17:53
-
15:51
-
14:41
-
13:46
-
13:08