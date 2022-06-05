«Скоро». Хабиб Нурмагомедов показал новые фото из Сан-Франциско

Бывший российский боец, экс-чемпион UFC в лёгком весе и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в соцсетях, показав две фотографии из Сан-Франциско.
«Скоро», — говорится в описании к фотографиям.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, последним поединком в карьере Нурмагомедова стал бой с американцем Джастином Гэтжи, который состоялся в октябре 2020 года на UFC 254. Хабиб праздновал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как скончался его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:
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