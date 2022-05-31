Хабиб размотал американского полутяжа в спарринге! Пора возобновить карьеру? Видео

Прославленный Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру ещё в 2020 году, но продолжает держать себя в форме. Конечно, Орёл чуть поднабрал вес: дагестанец рассказывал, что сейчас весит в районе 85-90 килограммов. Что не мешает ему заниматься спортом практически каждый день. Недавно Хабиб показал кадры спарринга по джиу-джитсу с известным полутяжеловесом Люком Рокхолдом.

На полутораминутном видео можно увидеть, что Нурмагомедов спокойно «возит» крупного американца по ковру. Рокхолд, кстати, весьма заслуженный спортсмен, на его счету чемпионские звания в UFC и Strikeforce. Однако против Хабиба уроженец Калифорнии оказывается бессилен, хотя россиянин не является базовым джитсером. Возможно, на короткую запись не попали удачные моменты Люка, но умения Орла всё равно вызывают уважение.

Подобные спарринги всегда вызывают у болельщиков вопрос: а не стоит ли Хабибу вернуться в профессиональный спорт? Увы, всё зависит от решения самого бойца, а Нурмагомедов твёрдо решил повесить перчатки на гвоздь. Но если рассматривать теоретическую возможность возвращения Орла, то спортивные основания точно есть. Как видно, у россиянина полный порядок с навыками и физической формой, а 33 года – самый «сочный» возраст для бойца.

Пожалуй, нашему соотечественнику не удалось бы только вернуться в лёгкую весовую категорию – Хабиб выглядит нереально крупным. С другой стороны, кому, как не Нурмагомедову, стоит попробовать сбросить Камару Усмана с трона полусреднего веса? Нигериец слишком давно владеет поясом, уверенно перебивая всех претендентов. Умения Хабиба могли бы неприятно поразить Усмана. Не говоря уж об условных Хорхе Масвидале и Леоне Эдвардсе.

Жаль, что вероятность возвращения дагестанца слишком мала. Нет никаких сомнений, что всемогущий Дана Уайт приложил все усилия, чтобы вернуть Нурмагомедова в октагон. Орёл – настолько лакомый «финансовый кусочек», что глава UFC наверняка до сих пор с грустью вспоминает о его уходе. Раз Уайт не добился успеха, значит, шансов почти нет. Но кто знает, что в голове у Хабиба? Надежда ещё остаётся.