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Райан Гарсия отреагировал на победу Хэйни в бою с Камбососом

Райан Гарсия отреагировал на победу Хэйни в бою с Камбососом
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Американский боксёр Райан Гарсия разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между обладателем поясов WBA, WBO, IBF Джорджем Камбососом и чемпионом по версии WBC Дэвином Хэйни. Победу единогласным решением судей праздновал Хэйни.

«Поздравляю Хэйни, но это, определённо, был слабенький бой. В любом случае я просто скажу, вы знаете, кого я хочу видеть после Фортуны! Пусть у них будет матч-реванш. Абсолютно никакой бой», — написал Гарсия.

В общей сложности на счету Хэйни 28 боёв, в которых он праздновал 28 побед. Камбосос потерпел первое поражение в карьере. Всего в его активе 21 поединок.

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