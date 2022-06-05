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Промоутер Боб Арум хочет, чтобы Хэйни провёл поединок с Ломаченко

Промоутер Боб Арум хочет, чтобы Хэйни провёл поединок с Ломаченко
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Известный промоутер Боб Арум, комментируя победу Дэвина Хэйни в поединке с Джорджем Камбососом, рассказал о возможном следующем сопернике боксёра. Хэйни единогласным решением судей одержал победу. Счёт — 116-112. Дэвин стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Теперь ему принадлежат пояса по версиям WBA, WBO, IBF и WBC.

«Я не знаю, стоит ли проводить повторный бой Хэйни и Камбососа. Насколько это целесообразно для промоутеров в финансовом плане.

Возможно, бойцам стоит пойти разными дорогами. Хэйни может хорошо заработать в поединке с Джервонтой Дэвисом, Райаном Гарсией, Шакуром Стивенсоном или Василием Ломаченко.

Камбосос сейчас в другой лодке. Но он мог бы подраться с Райаном или Айзеком Крузом», — цитирует Арума Boxing247.

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