Волков рассказал о планах после победы в бою с Розенстрайком

33-летний российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал, что планирует сделать после победы в поединке с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56.

«Сейчас я собираюсь вернуться в Россию, к семье, но я планирую сделать им визы и приехать вместе с ними в США, потому что здесь больше возможностей получить бой и не возникает трудностей с перелётом. Посмотрим, как всё сложится. Сейчас я немного отдохну и займусь визами для своей семьи и команды», — сказал Волков на пресс-конференции после боя.

Напомним, поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде. Всего Александр в смешанных единоборствах одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.