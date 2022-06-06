Волков рассказал о планах после победы в бою с Розенстрайком

33-летний российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал, что планирует сделать после победы в поединке с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Вегас 56.
«Сейчас я собираюсь вернуться в Россию, к семье, но я планирую сделать им визы и приехать вместе с ними в США, потому что здесь больше возможностей получить бой и не возникает трудностей с перелётом. Посмотрим, как всё сложится. Сейчас я немного отдохну и займусь визами для своей семьи и команды», — сказал Волков на пресс-конференции после боя.
Напомним, поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде. Всего Александр в смешанных единоборствах одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом, всего в ММА он потерпел четвёртое поражение при 12 победах.
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