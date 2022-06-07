Майкл Биспинг назвал самый большой бой, который так и не организовали в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказал мнение, что поединок между экс-чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и известным американским бойцом Тони Фергюсоном стал бы самым большим в лиге, если бы в своё время его удалось организовать. Президент UFC Дана Уайт не раз пытался это сделать, но по тем или иным причинам это не получалось.



«Какое-то безумие, что этот бой так и не состоялся. Вы же знаете, что он уже был согласован, контракты были подписаны, бойцы прошли тренировочные лагеря. И срывы этого боя проходили не один раз, не два, не три, а целых пять раз!» — приводит слова Биспинга Sportskeeda со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу: