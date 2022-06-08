Мохнаткин: за месяц до боя со Штырковым просил прислать контракт — постоянно игнорировали

Боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин рассказал, почему не подписал контракт с промоутером Владимиром Хрюновым перед поединком с Иваном Штырковым на турнире «Бойцовского клуба «Рен ТВ».
«Ещё за месяц до боя я просил, чтобы прислали контракт – постоянно игнорировали, и я решил не портить то, что уже в СМИ начали запускать. Поехал на бой, и в целом у Ивана Штыркова такая же ситуация была. Когда видишь своего оппонента, какой-то уверенности набираешься. Подумал, что раз уж все здесь и ты готовился, то буду идти до конца. Не хотелось, чтобы подготовка к бою в пустоту уходила, надо было где-то выхлестнуться, подраться. Всё-таки я надеялся на слово мужское, что они сказали и выполнят. Тем более, когда мы с Хрюновым дали по рукам, я подумал, что этот-то промоутер – его же все знают в России. Я думаю, здесь нет смысла кого-то обманывать и кидать. По факту мы имеем то, что имеем», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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