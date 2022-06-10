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Российский боец UFC Аскар Аскаров снялся с турнира, запланированного на 16 июля

Российский боец UFC Аскар Аскаров снялся с турнира, запланированного на 16 июля
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29-летний российский боец UFC Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшей весовой категории, снялся с предстоящего поединка с 30-летним представителем США Алексом Пересом, который был запланирован на 16 июля на турнире UFC Fight Night. Об этом сообщает MMA Fighting.

Причина данного решения российского спортсмена не раскрывается. Уже известно, что его в этом бою заменит Александр Пантожа.

Самые высокооплачиваемые российские бойцы UFC.

Напомним, что Аскаров делит с Пантожа третье место в рейтинге наилегчайшего веса UFC, а Алекс Перес занимает шестое место. В своём последнем поединке, состоявшемся в марте этого года, Аскар уступил единогласным решением судей новозеландцу Кай Кара-Франсу, который впоследствии получил титульный бой за временный пояс с Брэндоном Морено.

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