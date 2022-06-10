Моргенштерн: приветствую всех бойцов и чертов, которые хотят хайпить на моём славном имени

Рэпер Моргенштерн (признан иноагентом на территории РФ) обратился к хейтерам и поддержал начальника своей охраны Азиза Нуриллаева, которому предстоит дебютировать в профессиональных ММА.



«На связи Моргенштерн, признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. В этот прекрасный вечер я хотел бы поприветствовать всех зрителей, всех бойцов, а также всех чертов, которые так и хотят похайпить на моём славном, прекрасном имени. Отныне вы, дурачки, недостойны ни единого моего слова, пока не пройдёте испытание Азизом. Азиз, брат, покажи шоу по-нашему, сделай красиво. Мы все за тебя болеем, мы знаем, что ты умеешь. Мы видели, на что ты способен, теперь покажи это всем», – сказал Моргенштерн на видео, опубликованном в телеграм-канале AMC Fight Nights.

Моргенштерн ответил Шлеменко в песне. Боец отреагировал: