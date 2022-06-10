Дана Уайт рассказал, кто должен стать следующим соперником Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы организовать для возвращения Конора Макгрегора поединок ирландца с Майклом Чендлером.
«Мне нравится идея боя Конора Макгрегора с Чендлером, учитывая то, как Чендлер провёл свой последний бой. Посмотрим, какой будет ситуация, когда вернётся Конор, но это именно тот бой, который я бы хотел организовать. Сейчас Конор на восьмой строчке в рейтинге, Чендлер — пятый, так что в этом поединке точно есть смысл. Конор набирает форму, он делает свои тренировки всё интенсивнее, так что я надеюсь, что он вернётся в конце 2022-го или начале 2023 года», — приводит слова Даны Уайта TMZ.
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке ирландец сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале и боксёрские тренировки.
- 10 июня 2022
-
19:00
-
18:43
-
18:08
-
17:43
-
17:08
-
17:00
-
16:34
-
15:47
-
15:06
-
14:50
-
14:00
-
13:56
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:18
-
11:52
-
10:54
-
10:33
-
10:02
-
09:16
-
08:45
-
00:58
- 9 июня 2022
-
23:44
-
22:41
-
21:41
-
20:45
-
19:51
-
18:52
-
17:43
-
16:02
-
15:38
-
14:04
-
13:33
-
12:10