Дана Уайт рассказал, кто должен стать следующим соперником Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы организовать для возвращения Конора Макгрегора поединок ирландца с Майклом Чендлером.



«Мне нравится идея боя Конора Макгрегора с Чендлером, учитывая то, как Чендлер провёл свой последний бой. Посмотрим, какой будет ситуация, когда вернётся Конор, но это именно тот бой, который я бы хотел организовать. Сейчас Конор на восьмой строчке в рейтинге, Чендлер — пятый, так что в этом поединке точно есть смысл. Конор набирает форму, он делает свои тренировки всё интенсивнее, так что я надеюсь, что он вернётся в конце 2022-го или начале 2023 года», — приводит слова Даны Уайта TMZ.



Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке ирландец сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале и боксёрские тренировки.