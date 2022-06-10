Уайт: обсуждаем бой Чимаева и Ковингтона, но и бой Хамзата с Диазом выглядит многообещающе

Президент UFC Дана Уайт рассказал о возможных будущих соперниках шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Да, мы обсуждаем поединок Хамзата Чимаева с Колби Ковингтоном, но не на ближайшее время. Это интересный бой. Сейчас Хамзат — номер три в мире, так что его бой с Нейтом Диазом выглядит многообещающе. Но Хамзат Чимаев против Колби — тоже интересный бой. Посмотрим, что в итоге у нас получится», — приводит слова Даны Уайта TMZ.
Напомним, последний поединок Чимаев провёл с бразильским бойцом Гилбертом Бёрнсом. Бой прошёл в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых Хамзат праздновал победу единогласным решением судей. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой. В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в ММА, в каждом из них он праздновал победу.
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