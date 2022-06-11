Промоутер Сергея Ковалёва выступила с заявлением по ситуации с невыплатой гонорара за бой

Знаменитый российский боксёр Сергей Ковалёв достиг соглашения с промоутерской компанией Triller Fight Club по поводу выплаты гонорара за бой с представителем Болгарии Тервелом Пулевым.



«Main Events, Сергей Ковалёв и [менеджер спортсмена] Эгис Климас пришли к соглашению с Triller Fight Club. Оно решает любые проблемы, которые могли возникнуть в связи с промоушеном Triller в рамках дебюта Ковалёва в первом тяжёлом весе. Это соглашение открывает путь Сергею, Климасу и Main Events для продолжения сотрудничества с Triller Fight Club в будущем. Все наши отношения с Triller Fight Club велись самым профессиональным образом, и мы надеемся на сотрудничество с ними в будущем», — говорится в заявлении промоутера российского боксёра Кэти Дувы, которое цитирует ТАСС.

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