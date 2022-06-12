Уиттакер рассчитывает провести третий бой с Адесаньей

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер рассказал о желании провести третий бой с действующим чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.
«Хочу отомстить Исраэлю, хочу этот третий бой, особенно после того, как прошёл второй бой, вы знаете. Я хочу этот бой с ним, и я по-настоящему хорош в среднем весе. Полагаю, что однажды попробую силы в полутяжёлом весе, но, знаете, я собираюсь совершить последний рывок. Я собираюсь дать ему последний шанс, и да, я думаю, что лучшее по-прежнему впереди.
Когда Адесанье больше не с кем будет драться, они пригласят меня. Таков план, таков всегда был мой план. Я собираюсь разнести любого, кого они поставят передо мной. Я получу этот бой, вопрос только когда», – цитирует Уиттакера Bjpenn.com.
Уиттакер провел последний бой в феврале 2022 года в рамках турнира UFC 271, где проиграл Адесанье единогласным решением судей. На счету 31-летнего австралийца 23 победы и шесть поражений.
3 сентября Уиттакер встретится с Марвином Веттори на турнире UFC в Париже.
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