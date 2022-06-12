Стерлинг – о бое Шевченко: нужно пересмотреть его трезвым

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре проходил турнир UFC 275. В соглавном бою чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела седьмую защиту титула. Соперницей Пули стала четвёртая в рейтинге дивизиона Тайла Сантос. Бой продлился все пять раундов. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко (48:47, 47:48, 49:46).

После окончания боя чемпион UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг прокомментировал результаты поединка: «Мне нужно смотреть этот бой трезвым, потому что я в замешательстве. Отличный бой в любом случае!», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Напомним, главным событием бойцовского вечера стал бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой. Победу удушающим приёмом в пятом раунде одержал Прохазка.

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