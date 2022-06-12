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Инсайдер: Тим Цзю и Джермелл Чарло достигли соглашения о бое

Инсайдер: Тим Цзю и Джермелл Чарло достигли соглашения о бое
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Как сообщает издание BoxingScene, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло достиг соглашения об обязательной защите против австралийца Тима Цзю.

Напомним, ранее Всемирная боксёрская организация (WBO), по версии которой Цзю и является претендентом, санкционировала поединок с Чарло, обязав команды договориться к 20 июня.

32-летний Чарло объединил титулы WBC, WBA, IBF и WBO в середине мая, нокаутировав в 10-м раунде аргентинца Брайана Кастаньо и нанеся ему дебютное поражение в карьере. Напомним, первый поединок бойцов завершился вничью.

27-летний Цзю в конце марта впервые выступил на американской земле, победив единогласным решением судей местного олимпийца Террелла Гуше.

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