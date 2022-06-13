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Биспинг: в бою с Сантос Шевченко была тенью самой себя

Биспинг: в бою с Сантос Шевченко была тенью самой себя
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Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг отреагировал на победу, одержанную чемпионкой промоушена в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко в поединке с представительницей Бразилии Тайлой Сантос.

«В бою с Сантос Валентина Шевченко выглядела обычным бойцом. Она едва не проиграла в наилегчайшем весе. Валентина была тенью самой себя, потому что раньше она с лёгкостью громила любую соперницу. Но не в этот раз. В бою с Сантос ей пришлось столкнуться с реальными проблемами», — рассказал Биспинг в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Шевченко и Сантос встречались на турнире UFC 275. Их поединок продлился все пять раундов, победу по итогам которых раздельным решением судей одержала Валентина (48:47, 47:48, 49:46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз.

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