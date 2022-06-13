Шлеменко считает, что на поражение Тейшейры повлияла любовь к вину

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о причинах поражения Гловера Тейшейры в поединке с Иржи Прохазкой.



«Я ещё не успел целиком посмотреть бой, видел только концовку. Удивительно, что Прохазке потребовалось всего три боя, чтобы стать чемпионом. Это лишний раз показывает, что всё возможно. Конечно, очень хотелось поддержать Тейшейру, потому что в таком возрасте выступать на таком уровне…



Хотя я где-то наткнулся на интервью, где Тейшейра говорил, что он иногда выпивает вино. Ну вот, показательно, кстати. Потеря титула сразу же после этого интервью. Понятно, что один бокал, но этот бокал у него ведь постоянно происходит», — цитирует Шлеменко Metaratings.



Ранее Тейшейра заявлял, что в тренировочном лагере к бою с Яном Блаховичем ежедневно выпивал по бокалу вина.