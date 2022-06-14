«В противном случае опять проиграет». Фьюри дал совет Джошуа, как победить Усика

Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о способности своего соотечественника Энтони Джошуа одержать победу в бою с украинцем Александром Усиком под руководством нового тренера, Роберта Гарсии.



«Вот что я скажу, если Энтони Джошуа не позволит мне подготовить его к этому бою, Роберт Гарсия и десятки ему подобных не заставят его победить Усика. Во-первых, они его не знают. Во-вторых, они не знают всех его физических данных. И в-третьих, он не маленький мексиканец, который может сражаться с кем-то все 15 раундов.



Если он будет атаковать Усика с первого раунда, попытается давить и быть агрессивным, то выдохнется после четырёх раундов и будет остановлен в седьмом. Но если он приедет в Моркам-Бэй, я научу его, что нужно делать, чтобы быть настоящим бойцом, и как бороться с этими маленькими людьми среднего веса. Вот тогда он одержит победу. В противном случае он опять проиграет — второй раз подряд, и тогда всё будет кончено», — приводит слова Фьюри The Sun.

Усик — Фьюри: я тебя оседлаю: