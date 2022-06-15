Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен: Шевченко — очень неискренний человек. Она играет роль

Соннен: Шевченко — очень неискренний человек. Она играет роль
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен высказался о чемпионке промоушена в наилегчайшем весе Валентине Шевченко, предположив, что она, возможно, ведёт себя не искренне.

«Она просто не выбрала чью-либо сторону. Любой, кто пребывает в этой организации так долго, как она, вероятно, довольно неискренен, если никогда не делал ничего, что могло бы расстроить аудиторию. Если кого-то семь лет подряд снимают на камеру, а он никогда не ведёт себя неспортивно, не бросает вызов или не делает что-то, что могло бы выставить его с отрицательной стороны, то такой боец, вероятно, очень неискренний человек, который просто играет роль», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Главные бои королевы UFC Вали Шевченко:

Шевченко показала худшую версию Яна. Сейчас ей не стоит подниматься в весе Шевченко показала худшую версию Яна. Сейчас ей не стоит подниматься в весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022