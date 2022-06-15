Соннен: Шевченко — очень неискренний человек. Она играет роль

Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен высказался о чемпионке промоушена в наилегчайшем весе Валентине Шевченко, предположив, что она, возможно, ведёт себя не искренне.

«Она просто не выбрала чью-либо сторону. Любой, кто пребывает в этой организации так долго, как она, вероятно, довольно неискренен, если никогда не делал ничего, что могло бы расстроить аудиторию. Если кого-то семь лет подряд снимают на камеру, а он никогда не ведёт себя неспортивно, не бросает вызов или не делает что-то, что могло бы выставить его с отрицательной стороны, то такой боец, вероятно, очень неискренний человек, который просто играет роль», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

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