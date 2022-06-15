Теренс Кроуфорд назвал топ-5 боксёров мира

Чемпион мира в трёх весовых категориях и третий номер рейтинга «pound-for-pound» по версии The Ring, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) привёл свой актуальный список пяти лучших боксёров планеты вне зависимости от веса.

«Теренс Кроуфорд, Иноуэ, Усик, Эррол Спенс и Дэвин Хэйни», – сказал Кроуфорд в интервью DAZN.

34-летний Кроуфорд не выступал с ноября прошлого года, когда на ринге знаменитого казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе (США) остановил двукратного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и соотечественника Шона Портера (31-4-1, 17 KO), нанеся ему первое досрочное поражение в карьере. После поединка Портер объявил об уходе из спорта. В настоящий момент Кроуфорд ведёт переговоры о бое с обладателем оставшихся трёх поясов – Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO).