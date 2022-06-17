Майк Тайсон спел и станцевал в костюме пчелы. Видео
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал подписчикам забавное видео. Майк спел и станцевал в костюме пчелы.
Майк Тайсон спел и станцевал в костюме пчелы:
«Это не твоё дело, Джимми Киммел», — подписал видео Тайсон, обратившись к известному телеведущему (в оригинале Майк написал beeznuss).
На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. В 1982 году Тайсон стал национальным олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе.
Не так давно Тайсон левым хуком разбил губу своему тренеру во время спарринга.
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