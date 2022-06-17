Майк Тайсон спел и станцевал в костюме пчелы. Видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал подписчикам забавное видео. Майк спел и станцевал в костюме пчелы.

Майк Тайсон спел и станцевал в костюме пчелы:

«Это не твоё дело, Джимми Киммел», — подписал видео Тайсон, обратившись к известному телеведущему (в оригинале Майк написал beeznuss).



На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. В 1982 году Тайсон стал национальным олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе.



Не так давно Тайсон левым хуком разбил губу своему тренеру во время спарринга.