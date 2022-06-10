Тайсон разбил губу своему тренеру на тренировке

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон левым хуком разбил губу своему тренеру во время спарринга.



Видео в своих соцсетях опубликовал журналист TalkSport Майкл Бенсон.



Тайсон – 55-летний боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Это один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring.

Майк Тайсон Фото: Getty Images