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Тайсон разбил губу своему тренеру на тренировке

Тайсон разбил губу своему тренеру на тренировке
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Легендарный американский боксёр Майк Тайсон левым хуком разбил губу своему тренеру во время спарринга.

Видео в своих соцсетях опубликовал журналист TalkSport Майкл Бенсон.

Тайсон – 55-летний боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Это один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring.

Тайсон бурно отмечает пенсию. Еле ходит, зато пинает машины такси. Видео Тайсон бурно отмечает пенсию. Еле ходит, зато пинает машины такси. Видео
Майк Тайсон

Майк Тайсон

Фото: Getty Images

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