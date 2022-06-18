«Вообще-то я поставил на него деньги». Джо Смит — о бое Бивол — Канело

Джо Смит-младший рассказал о том, что поединок Дмитрия Бивола и Сауля «Канело» Альвареса прошёл именно так, как он предполагал с самого начала.



«Я предполагал, что у Бивола отличные шансы выиграть бой за счёт своего стиля. Канело привык к агрессивным соперникам, которые постоянно стараются нокаутировать его, идут на него. Бивол совсем не такой парень. Он ждёт свою возможность. Их бой прошёл так же, как я себе представлял. Вообще-то я поставил на него деньги. Немного денег.



Я бы хотел встретиться с Биволом. Хочу получить этот пояс, быть бесспорным чемпионом», — цитирует Смита-младшего BoxingScene.



Бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая и продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории.