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«Вообще-то я поставил на него деньги». Джо Смит — о бое Бивол — Канело

«Вообще-то я поставил на него деньги». Джо Смит — о бое Бивол — Канело
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Джо Смит-младший рассказал о том, что поединок Дмитрия Бивола и Сауля «Канело» Альвареса прошёл именно так, как он предполагал с самого начала.

«Я предполагал, что у Бивола отличные шансы выиграть бой за счёт своего стиля. Канело привык к агрессивным соперникам, которые постоянно стараются нокаутировать его, идут на него. Бивол совсем не такой парень. Он ждёт свою возможность. Их бой прошёл так же, как я себе представлял. Вообще-то я поставил на него деньги. Немного денег.

Я бы хотел встретиться с Биволом. Хочу получить этот пояс, быть бесспорным чемпионом», — цитирует Смита-младшего BoxingScene.

Бой Бивола и Альвареса состоялся в начале мая и продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории.

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