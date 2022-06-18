Прохазка назвал двух потенциальных соперников по следующему бою

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе, чешский боец Иржи Прохазка рассказал о том, что ещё не знает имя следующего соперника.



«Я думаю, что самым опасным бойцом в дивизионе, если не считать меня, является Ян Блахович. И есть вероятность, что он и станет моим следующим соперником.



Я с уважением отношусь и к Гловеру Тейшейре. В общем, у меня есть вариант предложить Гловеру реванш и есть вариант провести бой с Яном Блаховичем. Решение ещё не принято. Мне нужно будет поговорить с UFC и со своими менеджерами, чтобы понять, какой следующий шаг мне лучше предпринять», – сказал Прохазка в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.

Напомним, в главном бою турнира UFC 275, который состоялся в Сингапуре, Прохазка одолел бразильского ветерана Гловера Тейшейру удушающим приёмом в пятом раунде, после чего и стал новым лидером дивизиона. В интервью после боя Иржи признался, что остался недоволен своим выступлением, и заявил, что по ходу встречи ему пришлось несколько раз переходить в режим выживания.